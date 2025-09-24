Пекин. Саккари потратила 3,5 часа для победы в стартовом матче, Бултер встретится с Анисимовой во втором круге

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Китае



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Анастасия Севастова (Латвия) – Кимберли Биррелл (Австралия) 6:3, 7:6(1)

Полина Кудерметова (-) – Мэддисон Инглис (Австралия, Q) 7:5, 7:6(7)

Анна Бондар (Венгрия, Q) – Бьянка Андрееску (Канада) 6:4, 7:6(4)

Мари Боузкова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия) 6:2, 6:4

Сорана Кырстя (Румыния) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:2, 6:3

Антония Ружич (Хорватия) – Эльза Жакмо (Франция, Q) 6:3, 6:3

Чжан Шуай (Китай, WC) – Анастасия Захарова (-, Q) 3:6, 6:1, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания) – Хейли Баптист (США) 7:5, 5:7, 6:4

Кэти Макнелли (США) – Лаура Зигемунд (Германия) 6:4, 6:2

Ева Лис (Германия) – Чжан Жуень (Китай, WC) 6:1, 6:0

Маккартни Кесслер (США) – Ши Хань (Китай, WC) 6:2, 7:6(5)

Барбора Крейчикова (Чехия) – Анна Блинкова (-) 6:2, 6:2

Кэти Волынец (США, Q) – Пэйтон Стёрнс (США) 6:4, 2:6, 6:3

Присцилла Хон (Австралия, Q) – Виктория Голубич (Швейцария) 1:6, 6:3, 7:6(4)

Мария Саккари (Греция) – Эшлин Крюгер (США) 7:6(5), 6:7(5), 7:5

Камилла Рахимова (-) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:4, 6:1

Сорана Кырстя восьмой раз сыграет против Каролины Муховой и попробует прервать серию из четырех поражений в их противостояниях. В этом году румынка уступала представительнице Чехии на турнире WTA 1000 в Дубае и на US Open.

Маккартни Кесслер проведет вторую встречу с Элизе Мертенс. На старте сезоне американка обыграла ее в решающем матче на турнире WTA 250 в Хобарте.

Присцилла Хон третий раз играет в основной сетке турнира WTA 1000 (впервые с февраля 2020 года) и одержала свою первую победу. Дальше австралийская теннисистка встретится с Еленой Остапенко.

Мария Саккари в следующем круге сыграет против Лейлы Фернандес, которую победила в их трех предыдущих матчах. Для греческой теннисистки это первое участие в Пекине с 2023 года, когда она дошла здесь до 1/4 финала

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua