Гасли: По какой-то причине мы просто слишком медленные

Оба гонщика Alpine F1 выбыли из борьбы в квалификации уже в первой сессии, что, конечно, расстроило и их, и Флавио Бриаторе, который теперь исполняет обязанности руководителя команды. Вряд ли их сильно утешил тот факт, что после штрафов, полученных соперниками, Пьер Гасли поднимется на одну позицию вверх на стартовом поле, а Франко Колапинто – на две.

Пьер Гасли (18-й): «Если выбываешь из борьбы в первой части квалификации, это всегда расстраивает, поэтому сейчас мне грустно, я переживаю за всю команду. Сегодня нам не хватило темпа.

Впрочем, всё относительно, ведь лучшему времени сессии мы уступили семь десятых – именно такая разница между первой десяткой по итогам сессии и последней пятёркой. По какой-то причине на этой трассе мы просто слишком медленные.

Машина теряет стабильность на неровностях асфальта, сцепления не хватает, и в целом она слишком сильно скользит. Мы опробовали несколько разных вариантов настроек, но так и не смогли разобраться с этими недостатками.

Завтра нам предстоят два обязательных пит-стопа, поэтому, конечно, ещё ничего не закончено. Но нам нужно, чтобы на трассе произошли какие-то события – в общем, посмотрим, что можно будет предпринять завтра, и как нужно действовать, чтобы попытаться отыграть несколько позиций и добраться до призовой десятки.

Впереди нас стартует много машин, но интересно, какие тактические схемы кто будет применять. Мы просто должны быть готовыми в максимальной степени использовать любую возможность, а там посмотрим, чего удастся добиться».

Франко Колапинто (20-й): «Не самый простой день. У нас проблемы с темпом машины, особенно на мягкой резине в медленных поворотах: на выходе из них возникают сложности со сцеплением ведущих колёс при разгонах. На этой трассе мы рассчитывали выжать из машины больше, но не получилось, и после такой квалификации перед нами стоит трудная задача – завтра надо как-то пробиваться вперёд.

Попытаемся воспользоваться неопределённой ситуацией, которую по ходу гонки могут создать обязательных два пит-стопа. Неизвестно, даст ли это кому-то преимущество, следовательно, гонка пройдёт ещё более непредсказуемо. Тем более что появление автомобиля безопасности может оказать на тактику любой команды как положительное влияние, так и наоборот, лишить всех шансов.

Вечером нам предстоит как следует потрудиться, чтобы подготовиться к завтрашним испытаниям».

Флавио Бриаторе: «Отправляясь в Монако, мы думали, что на этой трассе будем способны на более конкурентоспособные результаты, чем те, какие показываем в этот уик-энд. Суббота сложилась не лучшим образом, и понятно, что мы должны добиться улучшений и предоставить гонщикам более быструю и стабильную машину.

Завтрашняя гонка пройдёт с двумя пит-стопами, а это повышает наши шансы что-то предпринять и за счёт тактики продвинуться вперёд, так что вместе с инженерами прикинем, что можно будет предпринять завтра, чтобы помочь Пьеру и Франко».

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