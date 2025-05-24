Марта Костюк: “Иногда ты просыпаешься и не сразу можешь вспомнить, в каком городе находишься”

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мыслями о том, что для нее значит быть профессиональной спортсменкой



“Что значит быть профессиональной спортсменкой?

Многие думают, что знают. Они видят матчи. Фото. Города. Всё это иногда выглядит как мечта. И да, это действительно мечта. Но за этим стоит гораздо больше.

Профессиональный спорт – это не только яркая картинка. Это пропущенные дни рождения и праздники. Отсутствие на семейных ужинах и важных событиях. Это бесконечные сборы, перелёты, отели. И постоянные тренировки. Постоянная подготовка. Даже когда ты вымотана до предела.

Иногда ты просыпаешься и не сразу можешь вспомнить, в каком городе находишься. Иногда всё тело болит, но ты всё равно выходишь на корт. А бывает, ты улыбаешься на фото, хотя внутри чувствуешь себя совершенно опустошённой.

Это ещё и давление. Не только со стороны, но и от самой себя. Это высокие стандарты, которым ты стараешься соответствовать даже тогда, когда никто не смотрит. Это поиск баланса – между уверенностью и сомнением, амбициями и отдыхом.

Я люблю эту жизнь. Я сама её выбрала. И горжусь тем, что продолжаю выходить на корт. Не только когда легко. Особенно когда тяжело. Быть профессиональной спортсменкой – значит гораздо больше, чем видно на экране. Всегда есть то, что остаётся за кадром”.



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