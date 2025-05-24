Тайсон ФЬЮРИ: «Этого никогда не случится. Вы услышали меня?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о своем будущем и рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

«Сейчас провожу много времени с детьми, отцом, много путешествую. Скучаю ли я по боксу? Да нет, я занимался этим с детства, сейчас мне 37. Как можно скучать по тому, что меня бьют по лицу? Я в зале каждый день, но я не вернусь в профессиональный бокс, этого не произойдет. Вы услышали меня?», – сказал Тайсон.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua