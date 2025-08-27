Марко: Надеюсь, в 2026-м Макс сможет бороться за титул

Смирившись с невозможностью выиграть титул в 2025-м, консультант Red Bull Хельмут Марко надеется побороться за победу в следующем сезоне…

Хельмут Марко: «Надеюсь, в следующем году Макс вновь сможет бороться за титул, и мы больше не будем обсуждать с прессой варианты его ухода.

Мы работаем с новой машиной на симуляторе и те данные, которые мы получаем, позволяют с оптимизмом ждать следующего сезона. Мы хорошо продвинулись с шасси, а эффективность силовой установки зависит от четырёх факторов: двигателя внутреннего сгорания, батареи, топлива и топливной системы. Надеюсь, мы не увидим повторения произошедшего в 2014-м, когда у Mercedes было на 50–70 лошадиных сил больше.

Ферстаппен видит, что мы усердно занимаемся машиной для следующего сезона, а чтобы вызвать улыбку на его лице в этом году, достаточно начать говорить о GT3 и виртуальных гонках – ему они очень нравятся».

