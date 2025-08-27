Непобежденный британец лидирует в обновленном рейтинге супертяжей

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг сильнейших боксеров в супертяжелом весе по состоянию на август 2025 года.

В первой десятке состоялось несколько изменений – британец Дэвид Аделейе покинул рейтинг после того, как в последнем поединке проиграл хорвату Филипу Хрговичу. Его место занял представитель Албании Нельсон Хиса. На десятое место поднялся представитель Узбекистана Баходир Джалолов.

На первом месте рейтинга остался непобежденный британец Мозес Итаума – в ночь на 17 августа он встретился в Саудовской Аравии с соотечественником Диллианом Уайтом, которого нокаутировал в первом раунде.

Чемпионом мира по версии WBO является украинец Александр Усик, а временным титулом владеет новозеландец Джозеф Паркер. В следующем поединке оба чемпиона должны определить сильнейшего – такое решение было принято организацией.

Рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе (август 2025):

(в скобках указано место боксера в предыдущей версии)

Чемпион: Александр Усик

Временный чемпион: Джозеф Паркер

1. (1) Мозес Итаума

2. (2) Филип Хргович

3. (3) Чжан Чжилей

4. (4) Лоуренс Околи

5. (5) Даниель Дюбуа

6. (6) Джаред Андерсон

7. (7) Энтони Джошуа

8. (8) Дерек Чисора

9. (10) Нельсон Хиса

10. (11) Баходир Джалолов

sport.ua