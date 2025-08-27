Connect with us
Бокс

Непобежденный британец лидирует в обновленном рейтинге супертяжей

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг сильнейших боксеров в супертяжелом весе по состоянию на август 2025 года.

В первой десятке состоялось несколько изменений – британец Дэвид Аделейе покинул рейтинг после того, как в последнем поединке проиграл хорвату Филипу Хрговичу. Его место занял представитель Албании Нельсон Хиса. На десятое место поднялся представитель Узбекистана Баходир Джалолов.

На первом месте рейтинга остался непобежденный британец Мозес Итаума – в ночь на 17 августа он встретился в Саудовской Аравии с соотечественником Диллианом Уайтом, которого нокаутировал в первом раунде.

Чемпионом мира по версии WBO является украинец Александр Усик, а временным титулом владеет новозеландец Джозеф Паркер. В следующем поединке оба чемпиона должны определить сильнейшего – такое решение было принято организацией.

Рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе (август 2025):

(в скобках указано место боксера в предыдущей версии)

  • Чемпион: Александр Усик
  • Временный чемпион: Джозеф Паркер
  • 1. (1) Мозес Итаума
  • 2. (2) Филип Хргович
  • 3. (3) Чжан Чжилей
  • 4. (4) Лоуренс Околи
  • 5. (5) Даниель Дюбуа
  • 6. (6) Джаред Андерсон
  • 7. (7) Энтони Джошуа
  • 8. (8) Дерек Чисора
  • 9. (10) Нельсон Хиса
  • 10. (11) Баходир Джалолов

