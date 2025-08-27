Непобежденный британец лидирует в обновленном рейтинге супертяжей

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг сильнейших боксеров в супертяжелом весе по состоянию на август 2025 года.
В первой десятке состоялось несколько изменений – британец Дэвид Аделейе покинул рейтинг после того, как в последнем поединке проиграл хорвату Филипу Хрговичу. Его место занял представитель Албании Нельсон Хиса. На десятое место поднялся представитель Узбекистана Баходир Джалолов.
На первом месте рейтинга остался непобежденный британец Мозес Итаума – в ночь на 17 августа он встретился в Саудовской Аравии с соотечественником Диллианом Уайтом, которого нокаутировал в первом раунде.
Чемпионом мира по версии WBO является украинец Александр Усик, а временным титулом владеет новозеландец Джозеф Паркер. В следующем поединке оба чемпиона должны определить сильнейшего – такое решение было принято организацией.
Рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе (август 2025):
(в скобках указано место боксера в предыдущей версии)