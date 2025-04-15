Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко чаще критикует молодых гонщиков, чем хвалит. Однако австрийскому специалисту понравился дебют Айзека Хаджара в этом сезоне, и он сказал несколько приятных слов в адрес француза.

Хельмут Марко: «Хаджар преподнёс большой сюрприз. Трассу в Бахрейне он знал, но куда бы мы ни приехали, он сразу набирал скорость и демонстрировал превосходные результаты. Мы знали, что он быстрый гонщик, но то, что он такой стабильный и пилотирует достаточно легко, стало для нас сюрпризом.

За рулём машины Формулы 1 на тестах Айзек проехал меньшую дистанцию, чем Антонелли, но при этом он борется с Кими и ему подобными. Это действительно серьёзное достижение.

На старте гонки в Бахрейне он допустил пробуксовку колёс и слишком осторожно действовал в квалификации. Я сказал ему, что он выступает в Формуле 1, и всегда должен действовать на пределе. В следующий раз будет лучше».

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