Теннисный дайджест от BTU: Серена Уильямс станет продюсером сериала о теннисе, Паолини рассказала о новом тренере, Руне пройдет обследование

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала завершение работы со своим многолетним тренером Ренцо Фурланом и начало сотрудничества с Марком Лопесом:

«Это был непростой выбор: Ренцо – это тот, кого я всегда буду считать очень важным в своей жизни. Мы прошли невероятный путь […], но я также думаю, что, возможно, после стольких лет я почувствовала потребность сказать «посмотрим, что есть за пределами». Мне очень интересно. Так что я сказала: «Почему бы и нет?». Хотя доверие, которое я имею к Ренцо, уважение, которое я испытываю к нему, думаю, никогда не изменятся. Я не знала Лопеса, я начала думать о ком-то, кто мог бы меня вдохновить. Это не будет легко, надо будет постараться найти взаимопонимание. Посмотрим, как будет дальше. Я уверена, что у него огромный опыт, хоть это и первая его работа [главным] тренером».

🗞 Хольгер Руне рассказал, что во время «Мастерса» в Монте-Карло у него было пищевое отравление. Меньше чем 2 месяца назад датчанин из-за такой же проблемы не доиграл матч в Акапулько. Теннисист заявил, что будет проходить обследование, чтобы выяснить больше о состоянии своего здоровья и причинах этих частых недомоганий.

🗞 ATP Tour и Purina PRO PLAN (производитель питания и товаров для животных) подписали соглашение о сотрудничестве. Компания станет официальным партнером турниров ATP в Европе, в частности в Барселоне, Базеле и Итоговом турнире в Турине. В течение всего сезона Purina PRO PLAN будет сотрудничать с теннисным сообществом, поддерживать «многих звезд ATP, которые имеют домашних животных, предлагая им экспертные советы и питание премиум-класса, чтобы они могли заботиться о своих любимцах, как профессионалы».

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🗞 По информации британских СМИ, Эмма Радукану хочет продолжить сотрудничество с Марком Петчи. Экс-наставник Энди Маррея и известный комментатор был приглашён в команду теннисистки во время турнира в Майами, где Радукану дошла до четвертьфинала. Эмма тренировалась под руководством британца летом 2020-го года.

🗞 Легенда тенниса Серена Уильямс станет продюсером сериала для Netflix «Кэрри Сото вернулась» в основу которого ляжет бестселлер Тейлор Дженкинс Рейд. Книга рассказывает о легенде тенниса Кэрри Сото, чья решимость побеждать любой ценой не принесла ей популярности. К моменту своего ухода из тенниса она становится лучшим игроком, которого когда-либо видел мир. Через шесть лет после завершения карьеры ее рекорд может побить другая теннисистка, и в 37 лет Кэрри принимает грандиозное решение вернуться в теннис.



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