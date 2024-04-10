Мадрид. Сачко одержал непростую победу в стартовом матче

Виталий Сачко вышел во второй круг на «челленджере» в Испании

Мадрид, Испания • 8-14 апреля • грунт • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Виталий Сачко (Украина) — Франческа Пассаро (Италия, LL) 6:3, 4:6, 7:5

Для победы в сегодняшнем матче украинцу понадобилось почти три часа. В решающем сете Сачко сумел отыграться со счёта 3:1 в пользу соперника. По ходу встречи Виталий сделал шесть брейков и проиграл пять геймов на своей подаче.

За выход в четвертьфинал украинец будет бороться с Леандро Риеди (Швейцария). В ноябре 2022 года Сачко уступил швейцарку в полуфинале «челленджера» в Андрии.

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