Игрок сборной Украины: «Увидели, на каких скоростях будет проходить ЧМ»

ФХУ

Защитник сборной Украины по хоккею Евгений Ратушный дал оценку двум контрольным матчам против Польши: команда сперва выиграла 3:2 в овертайме, а затем уступила 2:3 в овертайме.

«Хорошие матчи. Увидели, на каких скоростях будет проходить чемпионат мира. Увидели наши ошибки до старта турнира. Во втором матче вышли на третий период без концентрации, когда вели 2:0. Соперник почувствовал игру, отыгрался и выиграл в овертайме».

«Работаем дальше, готовимся к чемпионату миру. Дебют вратаря Александра Левшина? Оценку давать не буду, но он хорошо работал, сыграл на уровне и помог победить».

«Все ребята ему помогали войти в игру», – сказал Ратушный.

Чемпионат мира в Дивизионе 1A начнется 27 апреля.

sport.ua