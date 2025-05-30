Расселл: Машина вновь способна на хорошую скорость

Джордж Расселл остался доволен тем, как на тренировках проехал круг в режиме квалификации: он показал 2-е время, уступив около только Оскару Пиастри. При этом темп на длинной серии кругов его не вполне устроил. Кими Антонелли, его напарник по команде Mercedes, завершил день на 6-й строчке протокола.

Джордж Расселл (2-й): «Серия в квалификационном темпе прошла вполне достойно – после нескольких непростых гонок было приятно, что машина вновь способна на хорошую скорость. Гоняться на трассе в Барселоне очень здорово, это доставляет удовольствие, и сегодня нам удалось проехать немало кругов.

При этом темп на длинной серии отличным не назовёшь, хотя в последнее время мы направляем все усилия именно на повышение гоночного темпа. Мы опробовали разные подходы, проводили эксперименты с обеими машинами, и теперь предстоит проанализировать всю собранную информацию. Я уверен, что завтра мы сможем сделать шаг вперёд, так что посмотрим, как сложатся следующие два дня».

Кими Антонелли (6-й): «Интересная была пятница; на первых кругах с минимальной топливной нагрузкой в первой сессии у меня были сложности, машина была подвержена вертикальной раскачке, что особенно сильно проявлялось на скоростных участках трассы.

Впрочем, по ходу второй тренировки всё складывалось уже лучше, с каждым кругом я пилотировал всё увереннее и смог войти в хороший ритм, в том числе на коротких сериях.

На длинных сериях мы намеренно применяли несколько иной подход по сравнению с Джорджем, и сейчас надо будет уделить время детальному анализу данных, собранных в течение дня, чтобы определиться с направлением работы в оставшееся время уик-энда.

И всё-таки я вижу, что мы прогрессируем, и после того, как поработаем вечером, можно будет надеяться, что в этот уик-энд мы выступим на конкурентоспособном уровне».

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