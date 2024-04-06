Президент WBC продолжает настаивать: «На бой Усик – Фьюри нужно 6 судей»

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик и Фьюри

Президент WBC Маурисио Сулейман недоволен тем, что его коллеги по другим организациям не поддержали идею внедрения шести судей на бой за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Очень жаль, что большинство, похоже, не хотят ничего менять и чувствуют себя комфортно. Нужны шесть квалифицированных судей, которые работали бы сообща. А если в бою Усика и Фьюри у двух судей из трех будет плохой день? И они решат 2-1 плохими решениями».

«Если так случится, то при шести арбитрах будет шанс справедливого решения. В последнее время у нас слишком много спорных решений судей», — сказал Сулейман.

Команды обоих боксеров пока не высказывались по поводу количества рефери на бой 18 мая.

sport.ua