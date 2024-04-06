АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4. Готов ли Мадрид к Кевину Де Брюйне?

Гениальный бельгиец помогает «горожанам» одержать победу на «Селхерст Парк»

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После прихода в "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера, результаты значительно не улучшились, болельщики все еще недовольны и аргументы о травмах едва ли. О том, что нужно время, никто не хочет слышать. Возможно, в итоге что-то улучшится до конца сезона, учитывая возвращение после травмы Майкла Олисе, который является одним из главных атакующих исполнителей этого коллектива. Как бы там ни было, а "орлы" выглядели как маловероятный претендент на то, чтобы отобрать очки у команды Пепа Гвардиолы.

К слову, сам Пеп решил посадить на скамейку запасных Фила Фодена, автора хет-трика в прошлом матче против "Астон Виллы", зато в старте появились Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд. Отдых, который они получили, похоже, пошел на пользу обоим.

Интересно и то, как начался этот матч, ведь "горожане" уже на третьей минуте пропустили быструю контратаку: неточная передача от Стоунза и молниеносный розыгрыш от хозяев поля: Адам Уортон запустил мяч вперед на Жана-Филиппа Матета и нападающий "орлов" великолепным ударом отправил круглого в дальний угол ворот Штефана Ортеги. 1:0 и легкий шок на глазах Пепа Гвардиолы, он точно не ожидал такого неудачного старта.

Впрочем гости быстро оправились и начали заниматься тем, что они умеют лучше всего: контроль мяча, быстрые перемещения, высокий прессинг и постоянное давление на ворота соперника. В начале Дин Хендерсон проявлял свои геройские качества, сначала отразив удар от Альвареса, а затем и Родри, но то, что исполнил Кевин Де Брюйне на 13-й минуте, остановить было невозможно. Красивый удар с угла штрафной площадки в дальнюю девятку. Красиво, качественно и счет уже равный. Оказывается, по системе ожидаемых голов (xG), этот удар оценивался в 0.02 гола.

Через несколько мгновений гениальный Кевин отдал чрезвычайно мастерский пас на Холанда, который фактически вышел на свидание с голкипером, однако переиграть своего оппонента не смог. Очередной признак того, насколько норвежец далек от своей идеальной формы прямо сейчас. Не очень приятный момент, учитывая количество критики, которая посыпалась на футболиста в последнее время.

До конца тайма "горожане" так и не смогли найти второго гола, зато даже пропустили несколько моментов на собственные ворота, но то не хватало точности от Айю, то молодчина Ортега умело реагировал на всю опасность. Второй тайм начался с гола Рико Льюиса, который транзитом через Андерсена все же принял пас от Грилиша и пробил точно в угол ворот Хендерсона из пределов штрафной площадки. Именно в этот момент болельщики гостей смогли выдохнуть. А игроки на поле очень хотели снять все вопросы третьим мячом, его они и полетели забивать.

Именно в этот момент мы наконец вспомнили, почему Эрлинг считается одним из лучших нападающих мира. Очень классно Грилиш в штрафной площадке отдал на Де Брюйне, который мгновенно увидел зону, где может открыться Холанд и отдал передачу туда. Норвежец опередил Джефферсона Лерму и забил третий гол своей команды, полностью успокоив игру.

А дальше началось настоящее веселье! Кевин Де Брюйне забил свой 100-й гол в футболке "Манчестер Сити" ударом из пределов штрафной площадки после комфортной скидки от Родри. Удар в ближний угол и несчастный Хендерсон лишь разводит руками. Бельгиец — третий лучший бомбардир в истории "горожан". Во втором тайме гости взяли этот матч под полный контроль и разбили команду Оливера Гласнера.

Немного с опозданием, но "орлы" все же проснулись и забили еще один мяч в ворота Ортеги: Одсонн Эдуар удачно открылся под прострел от Джеффри Шлуппа и в касание завершил красивую атаку. 2:4.

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за титул, свою задачу в этом туре они выполнили и теперь ожидают первого матча в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Очевидно, подходят к этому матчу они не в лучшей форме, однако Кевин Де Брюйне, похоже, готов как никогда. А что касается "Кристал Пэлас", то они остаются на 14-й строчке с 30 очками в активе.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" 2:4

Голы: Матета (3), Эдуар (86) — Де Брюйне (13, 70), Льюис (47), Холанд (66)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Уорд, Андерсен, Лерма — Муньос, Уортон, Хьюз (Ахамада, 83), Митчелл (Клайн, 75) — Эзе (Шлупп, 64), Матета (Эдуар, 75), Айю (Олисе, 74)

"Манчестер Сити": Ортега — Льюис, Стоунз, Диаш, Гвардиол (Аканджи, 46) — Родри (Ковачич, 74) — Бобб, Де Брюйне (Силва, 90+2), Альварес (Нуньеш, 74), Грилиш — Холанд

Предупреждения: Матета (62) — Гвардиол (45+2)

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