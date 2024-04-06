Хаммамет (M25). Овчаренко выиграл девятый матч подряд и второй раз в сезоне сыграет в финале турнира ITF

Украинский теннисист Александр Овчаренко одержал победу в полуфинале турнира ITF M25 в Тунисе

В полуфинальном поединке Александр Овчаренко (№697 АТР) уверенно обыграл шестого сеяного француза Константина Биттуна Кузмина (№573 АТР) — 6:2, 6:3. Украинец один раз подал навылет, проиграл один гейм на своей подаче и сделал пять брейков, затратив при этом на свою победу чуть менее 1,5 часов игрового времени.

Александр Овчаренко выиграл девятый матч подряд не проиграв ни одного сета и второй раз в сезоне сыграет в финале турнира ITF (в конце марта он выиграл титул на турнире ITF M15 в Хорватии). Всего для 22-летнего украинца это будет седьмой финал на турнирах ITF в одиночном разряде (шестой на грунте), в котором он будет бороться за свой пятый титул.

В финале соревнований Александр Овчаренко сыграет против первого сеяного Мануэля Гинара (№245 АТР), который также представляет Францию.

btu.org.ua