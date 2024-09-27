Пекин. Бу Юньчаокэтэ остановил беспроигрышную серию соотечественника, Алькарас и Музетти вышли во второй круг

На турнире ATP 500 в Китае завершились матчи первого круга

Пекин, Китай • 26 сентября – 2 октября • хард • $3,891,650

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Роман Сафиуллин (-, LL) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) 6:3, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, Q) – Артур Риндеркнех (Франция, LL) 6:3, 6:4

Андрей Рублёв (-, 4) – Пабло Карреньо Буста (Испания, PR) 6:0, 4:6, 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:3, 4:6, 6:3

Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – Шан Цзюньчэн (Китай, SE) 6:7(3), 6:2, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, 6) – Зизу Бергс (Бельгия, Q) 7:5, 4:6, 6:3

Даниил Медведев (-, 3) – Гаэль Монфис (Франция) 6:3, 6:4

Карен Хачанов (-, 7) – Роберто Карбальес Баэна (Испания, LL) 6:4, 6:4

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Якуб Меншик (Чехия, Q) 7:6(4), 6:1

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 6:4, 6:4

Бу Юньчаокэтэ остановил победную серию Шана Цзюньчэна, который во вторник выиграл свой дебютный титул на турнире ATP 250 в Чэнду. Дальше китайский теннисист сыграет против Лоренцо Музетти, который и уступил Шану Цзюньчэну в решающем матче.

Карлос Алькарас за выход в четвертьфинал поспорит с Таллоном Грикспором, которого обыграл два месяца назад во втором круге Олимпийских игр. В целом испанец выиграл в четырёх из пяти матчей против нидерландского теннисиста.

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