Даниэль Риккардо: IndyCar всё ещё пугает меня!

В четверг стало известно, что оставшиеся гонки сезона в составе RB вместо Даниэля Риккардо проведёт Лиам Лоусон. Общаясь с прессой в Сингапуре ещё до официального объявления, Даниэль рассказал, что ему могут быть интересны выступления в других гоночных сериях, но пока у него нет конкретики.

Даниэль Риккарло: «IndyCar всё ещё пугает меня! Я думал о выступлениях в этой серии несколько лет назад, когда знал, что в 2023-м не выйду на старт в Формуле 1. Сейчас я не знаю. Я чувствую, что всё ещё конкурентоспособен и во мне по-прежнему горит огонь. Может быть, я как-то смогу унять этот зуд, посмотрим.

Это сложно. Я говорю, что мне не очень интересно просто присутствовать в Формуле 1, чтобы время от времени бороться за десятое место. Возможно, то же самое касается и участия в других сериях. Я болельщик NASCAR и других гоночных серий, но поскольку я выступал в Формуле 1 и достиг определённых высот, то задаюсь вопросом, буду ли получать удовольствие, занимаясь чем-то другим?

Нет никаких гарантий, что я добьюсь чего-то выдающегося в других сериях. Получу ли я то, чего так хочу? Я не знаю. Скорее нет, чем да».

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