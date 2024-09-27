Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO в хевивейте Александр Усик провел фотосессию для известного журнала Playboy Ukraine.

«Следующим героем олимпийского номера стал наш боксер, абсолютный чемпион мира – Александр Усик», – говорится в сообщении пресс-службы Playboy Ukraine.

Напомним, у Усика запланирован реванш с британским боксером Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года. В мае Усик победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке журнала Playboy Ukraine за сентябрь 2024 года.

ФОТО. Вслед за Харлан. Усик снялся для известного журнала Playboy

sport.ua