Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO в хевивейте Александр Усик провел фотосессию для известного журнала Playboy Ukraine.
«Следующим героем олимпийского номера стал наш боксер, абсолютный чемпион мира – Александр Усик», – говорится в сообщении пресс-службы Playboy Ukraine.
Напомним, у Усика запланирован реванш с британским боксером Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года. В мае Усик победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира.
Ранее знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке журнала Playboy Ukraine за сентябрь 2024 года.
ФОТО. Вслед за Харлан. Усик снялся для известного журнала Playboy