Впервые в карьере. Паркер рассказал рецепт победы над Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Тренер супертяжа Джозефа Паркера Энди Ли рассказал, что боксер серьезно набрал вес перед поединком за титул IBF против Даниэля Дюбуа.

«Джо будет тяжелым. Впервые в карьере он наберет такой вес. Но это не повлияет на его скорость и мобильность, а его удары стали сильнее», – отметил Ли.

Паркер верит, что это поможет ему победить Дюбуа, который отличается мощным ударом.

«У меня все в порядке со скоростью на ногах и скоростью ударов. Все в порядке с выносливостью и мощью. Дополнительный вес добавит мне плюсов, что я и собираюсь показать в ринге», – сказал Паркер.

Бой состоится 22 февраля.

Дюбуа и Паркер определят нового чемпиона в сверхсложном тесте для обоих

sport.ua