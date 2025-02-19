Вассёр: Я не сомневался и не сомневаюсь в скорости Льюиса

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что у него нет сомнений по поводу спортивной формы новобранца команды Льюиса Хэмилтона. По мнению французского специалиста, все предположения о том, что Льюис уже не так быстр, как в свои лучшие годы, не имеют ничего общего с действительностью.

«Я считаю, что в Абу-Даби он показал, на что способен, стартовав в конце пелотона и финишировав четвёртым, обогнав на последнем круге Джорджа Расселла, – рассказал Фредерик Вассёр на встрече с прессой в Маранелло. – У Льюиса есть скорость, и я в этом не сомневался и не сомневаюсь.

Сейчас Льюис на 20 лет старше по сравнению с тем временем, когда мы работали вместе. Всё меняется и развивается. Нет сомнений, что сейчас он более зрелый и более опытный. Льюис идеально подходит команде. Именно такого гонщика я искал для команды, для себя и для Шарля. Я считаю, что у нас идеальное сочетание».

Фредерик Вассёр рассчитывает, что Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон будут учиться друг у друга, что пойдёт команде на пользу: «Гонщики постоянно стремятся к совершенству. И хороший способ стать лучше – перенимать опыт у напарника, поскольку это ближайший гонщик, за которым ты можешь наблюдать. Ты во всех деталях можешь изучать его телеметрию, и если ты умный, то сделаешь шаг вперёд благодаря потенциалу напарника.

Я полностью уверен, что прав в своём решении пригласить Льюиса. Мы в этом убедились во время прошедших тестов и на сегодняшней обкатке машины. Я не боюсь таких перемен в команде, поскольку нам нужна подобная эволюция».

Вассёр добавил, что Льюис уже дал команде полезную обратную связь о новинке SF-25: «Все гонщики вносят свой вклад в развитие машины, в её эволюцию, и это справедливо в отношении каждого гонщика. Льюис только на первой стадии нашего сотрудничества, но его обратная связь уже важна. Комментарии о машине помогают команде прогрессировать и лучше делать свою работу.

И даже если сейчас речь идёт о каких-то мелочах, мы не должны забывать, что в прошлом году уступили McLaren всего 14 очков. Это менее одного очка за гонку. В среднем это три сотых секунды. Такая разница показывает, насколько важно обращать внимание на детали.

Дело не в том, чтобы полностью изменить машину. Если мы сможем её немного улучшить в одной или двух областях, то это уже позволит сделать огромный шаг вперёд. И в этот момент к нам приходит Льюис со своим опытом, который поможет команде прибавить во всех областях.

Разумеется, мы проведём быстрое сравнение между двумя двигателями, двумя шасси и тем, как мы работаем на трассе. Мы, как команда, не должны этого стесняться, поскольку нам нужно понять, за счёт чего можно прибавить. В этом заключается моя работа и наших технических специалистов».

Когда Фредерика Вассёра спросили, какую команду он считает фаворитом сезона, он ответил: «Прошлый сезон получился хорошим для всей Формулы 1, поскольку в начале года преимущество было у Red Bull, затем оно перешло к нам, затем к McLaren, затем к Mercedes и вновь вернулось к нам. И расстановка сил менялась на протяжении всего года.

Это означает, что сейчас очень сложно предсказать, кто окажется лидером в новом сезоне, и будет ли вообще один лидер. В прошлом году мы боролись до последнего этапа с McLaren, и в 2025-м должны развить успехи 2024-го».

В 2026-м Формула 1 перейдёт на новый регламент, и Фредерик Вассёр дал понять, что команда довольно рано переключится на проект машины для сезона 2026 года: «Если нам придётся дорабатывать нынешнюю машину, то мы это будем делать в нескольких первых гонках. После, полагаю, все сместят фокус на 2026-й. Я не хочу сказать, что мы прекратим доработку нынешней машины, но мы будем больше внимания уделять машине 2026 года.

Это означает, что первые гонки и первые обновления, которые мы поставим на SF-25, будут критически важны для этого сезона. Мы постараемся подготовить новинки на ранней стадии».

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