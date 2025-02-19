Манчестер Юнайтед интересуется тремя тренерами на замену Амориму

Руководство "Манчестер Юнайтед" уже работает над поиском возможной замены для своего главного тренера Рубена Аморима.

По информации Fichajes, "красные дьяволы" заинтересованы в кандидатуре Томаса Франка, который сейчас возглавляет "Брентфорд".

Сообщается, что если результаты команды под руководством Аморима не улучшатся в ближайшее время, его могут уволить еще до завершения текущего сезона. Кроме Франка, "Манчестер Юнайтед" также рассматривает кандидатуры таких тренеров как: Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино.

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