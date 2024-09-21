Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Джошуа более разносторонний и в этом его преимущество»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа

21 сентября в Лондоне состоится бой среди боксеров-профессионалов Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа, где на кону будет чемпионский пояс по версии IBF среди супертяжеловесов.

Главный тренер национальной сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния английских атлетов на «Уэмбли»:

– Этих ребят я хорошо помню еще по любительскому боксу. Они были качественно обучены и уже тогда демонстрировали свой большой потенциал, особенно Джошуа, который стал олимпийским чемпионом.

И хотя у обоих хорошая боксерская школа, все же, Джошуа более разносторонний атлет, тогда как Дюбуа заточен на нокаутирующий удар. Вот почему я оцениваю выше шансы Энтони, но не надо забывать, что в боксе все может кардинально изменить один точный «выстрел». Тем более, когда на ринге такие мощные мастера.

Трудно предсказать, удастся ли участникам продержаться все 12 раундов, но чувствую, что бой будет интересный, – заявил Сосновский.

Напомним, что 21 сентября в Лондоне на арене «Уэмбли» состоится чемпионское противостояние за титул IBF в супертяжелом весе. Чемпион мира Даниэль Дюбуа (21-2, 20 КО) впервые будет защищать пояс в противостоянии против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

sport.ua