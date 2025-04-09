АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Крис Алгиери высказался о будущем звездного супертяжеловеса Энтони Джошуа.

«Я бы хотел боя Энтони Джошуа с Деонтеем Уайлдером. Джошуа уже не на вершине. Хотя на 100% он имеет имя.

Никто не хочет смотреть его реванш против Дюбуа, никто не хочет смотреть на его третий бой с Усиком. Разве интересует его реванш с Паркером?

Его будущее это Уайлдер, Фьюри и даже Джейк Пол. Это сотни миллионов долларов. Я думаю Джошуа побьет Уайлдера, а с Тайсоном будет действительно сложный бой», – сказал Алгиери.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua