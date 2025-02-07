Британец оказался тяжелее. Чисора и Валлин взвесились накануне поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

8 февраля в английском Манчестере состоится бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – в ринге встретятся британец Дерек Чисора (35–13, 23 КО) и швед Отто Валлин (27–2, 15 КО).

Накануне поединка боксеры провели дуэль взглядов и приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, где британский спортсмен оказался тяжелее своего оппонента:

Дерек Чисора – 117,8 кг

Отто Валлин – 108,5 кг

Последний раз Дерек выходил на ринг в июле прошлого года, когда неожиданно одолел соотечественника Джо Джойса единогласным решением суддей. Отто в том же месяце победил малоизвестного представителя Нигерии Онориоде Эхвариеми – нокаутировал уже в первом раунде.

ВИДЕО. Дуэль взглядов Дерека Чисоры и Отто Валлина

sport.ua