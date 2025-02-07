Ferrari опубликует фото новой машины 18 февраля

Менее двух недель остаётся до шоу в Лондоне, на котороv все команды Формулы 1 представят раскраски машин для предстоящего сезона, но не сами машины. Некоторые команды организуют отдельные презентации новинок, в их числе Ferrari.

В Маранелло планируют показать SF-25 в 19 февраля, на следующий день после шоу в Лондоне, и сразу после презентации провести обкатку на трассе Фьорано. Однако как удалось выяснить итальянской прессе, первые фотографии новой машины представят заранее.

В Ferrari планируют опубликовать несколько студийных фотографий SF-25 в социальных сетях вечером 18 февраля сразу после завершения лондонского шоу. Ожидается, что одновременно с этим пресс-служба Скудерии сообщит график работы Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтон за рулём новой машины.

Источник