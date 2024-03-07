Элбон: В квалификации надо нацеливаться на 11-ю позицию

Гонщики Williams считают, что команда должна продолжать работать над настройками, хотя оба говорят, что машина с самого начала уик-энда производит очень неплохое впечатление.

Алекс Элбон (14-й): «Я пока даже не знаю, кто на каких позициях находится, но машина производила хорошее впечатление с самого первого выезда на трассу. Перед второй сессией мы внесли ряд изменений в настройки, и в большинстве случаев они оказались эффективными, хотя не во всех.

В процессе подготовки к завтрашнему дню надо постараться найти оптимальный подход, но похоже, что с темпом на длинных сериях кругов у нас в целом порядок, и у меня довольно оптимистичный настрой.

Машина у нас хорошая, и хотя результаты, как всегда, очень плотные, но работа на трассе доставляет мне удовольствие, ведь сама трасса здесь просто классная!

Если говорить о предстоящей квалификации, то боюсь, что мои слова покажутся скучными: постараемся подняться на верхние строчки в средней группе команд, т.е. надо оказаться на 11-й позиции или около неё. А что касается гонки, то будем надеяться, что она пройдёт не без происшествий, и это нам поможет».

Логан Сарджент (16-й): «Не знаю, как итоги дня оценивает команда, но, по-моему, мы движемся в правильном направлении, а это важнее всего. С каждым кругом мне было всё более комфортно за рулём, и по ходу второй сессии стало понятно, какие изменения надо внести в настройки, чтобы хорошо подготовиться к завтрашнему дню.

В пятницу нас ждут ещё одна тренировка и квалификация, и, по-моему, мне удаётся постепенно раскрывать потенциал FW46. Разница между трассой в Бахрейне и кольцом в Джидде огромная, поэтому ощущения такое, словно я заново осваиваюсь за рулём, но мне нравится, как работает машина – осталось лишь поработать над некоторыми нюансами, чтобы приблизиться к идеальному балансу».

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