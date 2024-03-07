Джошуа испытает Нганну по-настоящему

Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта в Саудовской Аравии состоится поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Франсисом Нганну (0-1, 0 КО). Второе противостояние бывшего чемпиона UFC в профессиональном боксе и сейчас являющегося едва ли не единственным боксером, который движется четко по плану, который был объявлен еще перед дебютом.

Достичь этого помог не только уверенный бокс в поединке против Фьюри, но и огромные деньги, пришедшие в бокс из Саудовской Аравии.

Нганну удивляет. Попал в топ-10 WBC и уже второй мегафайт подряд

Давайте только откровенно, кто верил хоть в успех Франсиса Нганну в профессиональном боксе? Мнения экспертов расходились. От прогнозирования полного провала в первой же встрече до прогнозирования того, что эта первая встреча будет не против действующего топа дивизиона.

Франсис перевернул мысли всех. Во-первых, дебютный поединок он провел против действующего чемпиона и одного из двух главных боксеров дивизиона – Тайсона Фьюри. Во-вторых, выступил действительно достойно, боксировал хорошо, не развалился за несколько раундов, еще и отправил оппонента в нокдаун.

В результате бой все же проиграл, но в близком противостоянии и с близким решением судей. Настолько близким, что один из боковых даже отдал ему победу.

Но стало ли это все неожиданностью? Такой, что удивила всех – нет. И все не из-за бокса Нганну, а из-за персоны соперника. Тайсон Фьюри – крайне непредсказуемая личность – может быть в ринге совершенно разным. Иногда феноменальным чемпионом, нокаутирующим нокаутера. Иногда вот этим человеком, который был в ринге против Нганну.

Бокс, продемонстрированный Фьюри, точно не снижает заслуг Нганну. Но бокс, продемонстрированный Фьюри, для многих подтверждает, что Франсис – не тот топ, которым его пытаются сделать. Не должен он быть в топ-10 рейтинга WBC или где-то в другом топе. Именно так считают подавляющее большинство фанатов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Ответ на то, правильно ли думают фаны, даст именно поединок против Энтони Джошуа. Для британца 2021 и 2022 стали непростыми. Он боксировал по разу каждый год и каждый раз проиграл. Оба раза сражался против меньшего соперника, оба раза не смог с ним ничего поделать. Первое противостояние против Александра Усика было проиграно сильнее, чем второе, но это не меняет окончательного факта.

Джошуа отлично подготовился ко второму поединку против Усика. Джошуа сменил тренера, подходы, имел отличный план. Усик готовился на характере и желании поддержать украинцев во время войны. И победил все равно не британец.

Понятно, что это ударило по Энтони. Речь после поединка и последующие действия казались метанием из стороны в сторону. Британец менял тренеров, ездил то в США, то обратно в Великобританию. Провел даже тренировку с Флойдом Мейвезером. Искал нового себя или старого себя – это непонятно.

И нельзя сказать, что возвращение сложилось хорошо. Первый поединок против Джермейна Франклина был больше похож на фарс, чем на серьезное противостояние. Джошуа пытался быть прошлым собой с уверенностью и прессингом, но очень неуверенно смотрелся под атаками соперника.

Затем, не одержав досрочной победы и даже намека на нее, разнервничался, начал конфликтовать с соперником, его командой, и едва не спровоцировал массовую драку.

К счастью, британца попустило. Уже перед Хелениусом он выглядел увереннее, но сам поединок тоже нельзя назвать очень уверенным. Энтони пропускал то, чего можно и не пропускать, получил разбитый нос и иногда натыкался на удары Роберта, которые точно не являются эталоном скорости. Но нокаут перекрыл все. Эпическое попадание правой и падение соперника, не ставившее под сомнение то, что финский спортсмен уже не поднимется.

Прекрасно, что британцу удалось удержать темп, о котором он говорил по возвращении – три поединка в год. И тоже здорово, что бывший тренер Тайсона Фьюри подошел Энтони Джошуа, и он наконец успокоился.

Поединок против Отто Валлина сложился безупречно. Вот это уже был тот самый Джошуа, который иногда включал технику, но больше всего продавливал свое силой. Валлин страдал сразу, а к пятому раунду уже имел и сломанный нос, и крайне побитое состояние. Снять его с поединка – разумное решение угла.

Чжилей против Паркера – главный бой 8 марта

Кто фаворит?

Букмекеры считают Энтони Джошуа уверенным фаворитом – на британца можно поставить за 1.35. На Франсиса Нганну – за 3.55. Нокаут Джошуа — за 1.66. Нокаут Нганну – за 4.50.

Очевидно, что ставить против олимпийского чемпиона и бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе – плохая идея. Но действительно ли надежда Нганну только в нокауте, как считает большинство? Ведь с Фьюри он как раз боксировал, набирал баллы и был близок как минимум к ничьей.

Все так, но здесь главный вопрос – как будет чувствовать себя Джошуа под ударами Нганну и как их будет часто пропускать? Очевидно, что удары будут заходить, но будут ли они нести ту же разрушительную силу, о которой говорят? Ведь один из главных посылов скептиков – если Джошуа пропустит удар, которым Нганну свалил Фьюри, он не встанет.

Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Джошуа точно по силам создать условия, при которых Франсис просто не попадет такими ударами. Ведь джеб, работа туловищем – все это снова при Энтони. Всем этим он пользуется искусно.

Джошуа быстрее соперника. Его правая летит точно и быстро. Что будет с правой Нганну – вопрос.

У Франсиса до сих пор много вопросов, потому что мы не знаем, то ли его стиль остановил Фьюри, то ли это просто готовность Тайсона все разрушила. 8 марта Энтони Джошуа ответит на все эти вопросы.

1.35

–

3.55

Сделать ставку Зробити ставку

1.37

–

3.58

Сделать ставку Зробити ставку

sport.ua