Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о будущем украинского боксера.

«Сейчас Усик отдыхает, проводит время с семьей. Александр пока не готов уходить на пенсию, вскоре мы придумаем что-то интересное. Крузервейт – один из вариантов, которые рассматривает Александр. Трудно сказать, рассудительно ли это, но Усик любит принимать такие решения. Усика всегда недооценивали, еще со времен его первого боя», – сказал Красюк.

Усик неоднократно заявлял, что хочет вернуться в крузервейт и снова стать абсолютным чемпионом мира. Ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что Опетая должен стать соперником для Усика.

sport.ua