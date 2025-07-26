Рефери спас бойца после нокаута на турнире UFC - ВИДЕО

Во время турнира UAE Warriors 62, который проходил в Абу-Даби, зрители стали свидетелями шокирующего и одновременно героического эпизода. В поединке между Амиром Хоссейном и Абделькрімом Зуадом произошёл момент, который мог закончиться трагически, если бы не мгновенная реакция судьи. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Жесткий нокаут и мгновенная реакция

На третьем раунде бой достиг апогея: Амир Хоссейн устроил сокрушительный шквал ударов. Заключительный правый хук оказался решающим — Зуад потерял сознание и рухнул на канвас. Всё указывало на опаснейшую ситуацию, однако именно в этот момент рефери вмешался мгновенно, не дав Хоссейну нанести добивающий удар по уже обездвиженному сопернику.

Эта реакция судьи, по словам очевидцев, буквально спасла Зуаду жизнь. Быстрая остановка боя позволила медицинской бригаде оперативно оказать помощь и предотвратить возможные тяжёлые последствия для здоровья бойца.

«Секунды имели решающее значение. Если бы рефери замешкался — последствия могли быть гораздо серьёзнее», — комментируют ситуацию спортивные аналитики.

Информация о состоянии Абделькріма Зуада после поединка не вызывает опасений. Он пришёл в себя и, по сообщениям из стана бойца, уже проходит плановое обследование.

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