ФОТО. Даниил Жасан стал бронзовым призером чемпионата мира по боксу

Украинец Данило Жасан стал бронзовым призером чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания) в весовой категории до 85 кг. Это единственная медаль для сборной Украины на ЧМ-2025.

На пути к полуфиналу Жасан победил трех соперников: немца Аммара Абдулджаббара, ирландца Брайана Ли Кеннеди и бывшего российского, а теперь грузинского боксера Георгия Кушиташвили.

В полуфинале Данило встретился с хозяином ринга, британцем Тиганом Стоттом, и уступил решением судей (1:4). Таким образом, Жасан поднялся на третью ступень пьедестала почета и завоевал свою первую награду на уровне мирового первенства.

Сборная Украины на чемпионате была представлена максимальным составом – 20 боксеров, однако только Данило Жасан дошел до стадии полуфинала.

