Крокер вырвал победу в Белфасте и завоевал вакантный титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Льюис Крокер

В ночь на 14 сентября на арене «Windsor Park» в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона мира.

На ринге сошлись представители полусреднего веса (до 66,7 кг) – Льюис Крокер (21–0, 11 КО) из Северной Ирландии и ирландец Пэдди Донован (14–1, 11 КО). Боксеры провели реванш, так как первый поединок между ними завершился скандальной дисквалификацией.

Соперники начали бой с разведки, фехтовали джебами на дальней дистанции и не спешили форсировать события. Все изменилось в третьем раунде, когда Донован зевнул левый хук и оказался в нокдауне. Рефери открыл счет, представитель Северной Ирландии сумел подняться на ноги.

Педди пытался поднять темп боя, постоянно прессинговал соперника, выбрасывал много ударов, но в ответ прилетало еще больше. Снова нокдаун! В пятой 3-минутке Донован пропустил очередной хук навстречу и оказался на канвасе. Поднялся, но пребывал далеко не в самой лучшей форме.

Во второй половине боя Донован постепенно перехватил инициативу – подключил боковые и джебы, неплохо двигался на ногах, теснил соперника к канатам. Крокер стал действовать слишком пассивно, возможно, понимал, что лидирует на судейских записках благодаря двум нокдаунам.

По итогам двенадцати раундов мнения судей разделились – 115–111 Доновану, 114–113 и 114–112 Крокеру, который стал новым чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе.

Льюис Крокер (Ирландия) – Пэдди Донован (Северная Ирландия) – SD 12 (114–113, 114–112, 111–115)

Фотогалерея:

