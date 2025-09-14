Серия А. Ювентус – Интер 4:3. Обзор матча

30 ударов на двоих, камбэки по ходу встречи, обмен голами от братьев – в центральной встрече было все. "Старая синьора" продолжает шагать без потерь (9 очков), а "нерадзурри" потерпели второе поражение подряд. В следующие выходные туринский клуб поедет к "Вероне", а "змеи" будут принимать "Сассуоло".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А. 5-й тур

Турин. Allianz Stadium

Ювентус – Интер 4:3

Голы: Келли, 14', Йылдыз, 38', Тюрам К., 83', Аджич, 90'+1 – Чалханоглу, 30', 65', Тюрам М., 76'

www.ua-football.com