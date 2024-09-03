Упущенные результаты и вред от владения мячом. Итоги третьего тура Серии А

Гранды продолжают страдать

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В первом туре Серии А восемь участников Еврокубков набрали 14 очков, во втором – семь. В третьем – девять со всего одной победой. Правда, на этот раз шесть из участников играли друг против друга, то есть теряли очки. Но на самом деле они набрали, а не потеряли. Поскольку при их бледной форме очки отнюдь не обеспечены.

"Интер" – "Аталанта"

Чемпион выглядел в первых двух турах не в лучшей форме. Но в третьем вернулся и просто снес "Аталанту" с поля, забив ей по два мяча в начале каждого из таймов. Второй 4:0 над "Богиней" дома подряд. 12 матчей подряд без поражения от нее. Она сама в 24-ех последних матчах лиги не забивала лишь "Интеру". В этих самых двух 0:4.

Тактически команде Симоне Индзаги очень удобно играть против этого соперника. По мощи, успехам в единоборствам, скорости, прессингу она чуть ли не единственная в лиге, кто не уступает команде Джан Пьеро Гасперини. Ну а по качеству игроков сильнее. Отсюда и такие результаты.

На этот раз еще и сыграли кадровые проблемы. "Интер" вышел с классическим стартовым составом, давно сыгранным. А "Аталанта" – с четырьмя новичками плюс опорником Де Рооном и латералем Руджери в центре обороны. В заявке реально были лишь 13 взрослых полевых игроков. В таком состоянии против "Интера" в гостях нечего ловить.

Правда, пропущенные были вовсе не обязательными. На третьей и десятой минутах первого тайма, на второй и 11-ой второго. Автогол. Долго не выбитый мяч из своей штрафной площадки, хотя возможности были (три таких гола). После провалов в обороне во втором туре против "Торино" в третьем никакого улучшения не было. Наоборот.

Индзаги после матча был полон комплиментов подопечным.

А Гасперини говорил о чрезвычайной ситуации в кадровом плане, особенно в обороне. Он заявляет, что настоящий сезон "Аталанты" начнется после перерыва на матчи сборных. Нужно, чтобы начался побыстрее, поскольку два поражения в трех первых турах уже тянут ее назад.

"Лацио" – "Милан"

Участники матча в Риме после второго тура вообще попали в кризис. Оба тогда проиграли, отыграв крайне слабо против скромных "Удинезе" и "Пармы". Для них нынешний Топ-матч был шансом реабилитироваться и прорваться в сезон, но и опасностью скатиться в панику. В итоге не вышло ни то, ни другое.

Кризис команд очевидно отражали кадровые решения тренеров. Марко Барони перешел с 4-3-3 на 4-2-3-1, еще и выпустив позади чистого форварда Кастельяноса второго чистого форварда Диа. А Паулу Фонсека усадил в запас лидеров команды Рафаэля Леау и Тео Эрнандеса, что вызвало шок и множество комментариев.

Вызвали шок и множество комментариев и события во время матча. Леау и Эрнандес не подошли к команде во время перерыва на водопой, а остались на противоположном конце поля. В Италии это восприняли как бунт, и часть экспертов даже призывают наказать игроков.

После матча Фонсека отбивался от вопросов по теме. Говоря, что они только что вышли на поле и потому им не нужны были вода и указания. Слабый аргумент, учитывая, что Абрахам и Муса, вышедшие вместе с ними в четверной замене, подошли к команде.

Позитив "Милана" в матче в том, что в первом тайме наконец-то выглядел командой, еще и солидной, организованной. Забил ранний гол, далее спокойно доминировал. А во втором тайме, уже похожем на два первых тура, сумел вернуться с 1:2 и не проиграть. Причем гол сделали Леау и Эрнандес, а также новичок и еще одна замена Абрахам.

Позитив "Лацио"? Он не развалился после раннего пропущенного и еще более раннего упущенного супермомента. В третьей четверти матча играл блестяще – резко, быстро, с прессингом и успешными атаками. Также Диа забил в первом "старте" за клуб, а левый защитник Тавареш в таком же дважды ассистировал.

Вместе с тем, два предыдущих абзаца приводят к очевидному выводу – выступление команд в матче было неровным, не сбалансированным. А значит – недостаточно качественным. Такое не может нравиться тренерам. Особенно Фонсеке, который без побед и с шестью пропущенными мячами после трех туров.

Португальцу понравился первый тайм с хорошим контролем мяча и ожидаемо не понравился "совершенно иной" второй, когда "мы прекратили играть". Он обвинял провал на правом фланге команды, прекращение прессинга, потерю смелости, слишком глубокий отход в оборону. А также потерю связи между защитой и центром поля.

Барони же ожидаемо понравился "великолепный" второй тайм с "агрессией и атакой" (слово "агрессия" он повторил много раз), а первый он мягко назвал "неидеальным". Он посчитал успехом более атакующие состав и тактику, хотя согласился, что еще нужно найти баланс и более обильное присутствие игроков в штрафной соперника.

"Ювентус" – "Рома"

В Милане и Риме хотя бы мы увидели много событий, много опасных моментов. В Турине футбола не было вообще. Будто вернулись времена Массимилиано Аллегри в "Ювентусе" и Жозе Моуриньо в "Роме". Атакующие, агрессивные тренеры Тьяго Мотта и Даниэле Де Росси вдруг занялись лишь перекрыванием друг друга.

Не знаю, где статистика насчитала 15 ударов по воротам в матче. Два в створ – ближе к реальности. В целом кошмарный матч, из-за которого жаль потерянного на его просмотр времени.

"Рома" подошла к матчу после двух туров разобранной и апатичной игры, такой же, как и у "Милана". После ссор Де Росси с игроками и его угроз подать в суд на журналистов. Даниэле признавал, что его игроки боятся ошибиться, боятся играть. Потому такая пассивная игра понятна. Организованность, агрессия и результат точно в плюс.

А вот "Ювентус" неприятно удивил невзрачной игрой дома против кризисного соперника. Заставляя подозревать, что 3:0 над очень скромными "Комо" и "Вероной" не отражали его реального состояния и силы. Хотя он может оправдаться двумя юниорами в стартовом составе и поздними трансферами, еще не готовыми как следует к игре.

Мотта похвалил соперника за прессинг в первом тайме и в целом за перекрытие его команды и замедление темпа. А Де Росси подтвердил, что его главной задачей в матче были солидность и компактность, причем абсолютно осознанно – в ущерб игре в атаке. Говорил о важности гостевой ничьей при таком нервном состоянии команды.

"Болонья" и "Фиорентина"

Участники Апеннинского дерби должны были воспользоваться очными матчами конкурентов, переиграв скромных соперников дома. Но не сделали этого. Хотя должны ли? По игре с самого начала сезона они не выглядят способными побеждать. Вот и обе остались без побед в первых трех турах.

"Болонья" играла против "Эмполи", победителя "Ромы" на "Олимпико". И сыграла гораздо лучше, чем "Рома". Но все же пропустила сразу после забитого, из 68:32 по владению мячом и 14:3 по ударам по воротам даже почти не выжимала опасные моменты. Даже не прижала соперника к его воротам во втором тайме.

"Фиорентина" выиграла владение у "Монцы" с тем же счетом, а по ударам – даже 18:4, но также создала недостаточно. А еще, как и в первых турах, пропускала очень много контратак. Позволила сопернику, не забивавшему в первых двух турах, забить дважды. Хотя она проявила характер. Вернулась с 0:2, сравняв счет на 96-ой минуте.

Наставник "Фиорентины" Раффаэле Палладино решил отметить прежде всего камбек и борьбу команды, мало говоря о проблемах. Винченцо Итальяно же также говорил о борьбе игроков "Болоньи" и их доминировании. Но признал проблемы в обороне и в завершении атак.

"Наполи" и "Торино"

Воспользовались этими потерями очков девятая и десятая команды предыдущего сезона. Подтвердив свои громкие победы второго тура: "Наполи" – 3:0 над "Болоньей", "Торино" – 2:1 над "Аталантой". Хотя подтвердили с большим скрипом, в самой концовке матчей и без яркой игры. Но так и вырабатывается характер.

"Наполи" провалил первый тайм, играя как во втором в Вероне, когда получил 0:3. Ему повезло, что от "Пармы" получил лишь 0:1. Во втором он явно добавил, нанес 19 ударов по воротам. Но без удаления вратаря соперника и входа в ворота полевого игрока вряд ли отыгрался бы. Хотя "если бы да кабы" не имеет значения.

Ромелу Лукаку в дебюте в команде после всего пары дней подготовки вышел на замену и забил на 92-ой минуте в своем стиле – развернулся и резко пробил. Ангисса забил на 96-ой головой с паса новичка Давида Нереса. А вратарь Мерет на 105-ой спас от верного 2:2.

"Торино" в первом тайме также играл неудачно. Но сумел не пропустить. Еще неудачнее играл в начале второго, но вновь не пропустил. А на 86-ой минуте новичок центральный защитник Коко забил с паса центрального защитника Мазины при розыгрыше углового.

Антонио Конте говорил о "настоящем сердце" его "Наполи", но и о долгой работе впереди. Паоло Ваноли признавал "ленивую" и "очень статичную" игру "Торо" в первом тайме, говорил о "результате через страдания". Оба осознают и признают, что качество игры их команд в третьем туре было низким, но очень довольны характером.

Упущенные возможности и владение мячом

Третий тур стал туром упущенных возможностей для малых команд. "Монца" упустила победу на 96-ой минуте, "Парма" – победу на 92-ой и ничью на 96-ой. При том, что обе играли хорошо. "Венеция" также играла хорошо, но упустила ничью на 86-ой. "Эмполи" создал последний момент в матче в Болонье и мог забить.

В очных матчах команды такого калибра также много упускали. "Кальяри" дважды попадал в каркас ворот, не забил "Лечче", играя в численном большинстве более тайма, позволил ему забить первый гол и набрать первые очки в сезоне. "Комо" не реализовал пенальти на 95-ой минуте и проиграл "Удинезе".

"Дженоа" же дома против "Вероны" попадала в стойку, а затем привезла два гола из-за грубой ошибки вратаря Голлини и руки опорника Торсбю.

Интересно также отметить тенденцию вокруг владения мячом. Во втором туре "Дженоа" владела 30 процентов времени и победила в гостях, в третьем – 58 и проиграла дома. "Кальяри" и "Комо" также проиграли матчи третьего тура при существенном преимуществе во владении.

После трех туров в Топ-5 по очкам 18-19-ые по владению мячом – "Верона" и "Удинезе". Последний по владению – "Эмполи" – седьмой по очкам и без поражений. А четыре из пяти лидеров лиги по владению мячом – "Болонья", "Фиорентина", "Рома" и "Милан" – вообще без побед с начала сезона. То есть владение мячом лишь вредит?

Лучший игрок тура – Маркус Тюрам ("Интер"). Второй дубль в сезоне и пас под автогол соперника

Прорыв тура – "Наполи". Вырвал и сохранил победу в добавленное время

Разочарование тура – "Ювентус" и "Рома". Крайне уныло

Лучший вратарь тура – Владимиро Фальконе ("Лечче"). Удержал победу

Лучший тренер тура – Симоне Индзаги ("Интер"). Чемпион вернулся

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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