Коко Гауфф – о поражении на US Open: “Эмоционально я ни о чём не жалею, но, очевидно, были вещи, которые я бы хотела выполнить лучше”

Американская теннисистка завершила защиту титула на домашнем турнире, проиграв в четвёртом круге

Коко Гауфф не удалось выйти в четвертьфинал соревнований, уступив своей соотечественнице Эмме Наварро.

– Коко, если можно, поделитесь своими мыслями о сегодняшнем матче.

– Сегодня я упорно боролась. В общем, я думаю, что играла хорошо. Я просто не позаботилась о своей подаче. В этом и была самая большая разница. Слишком много простых очков на моей подаче для соперницы. Так что…

– Учитывая двойные ошибки, было ли что-то механическое, что, по вашему мнению, постоянно создавало вам проблемы? О чем вы думали, когда подача вас подводила?

– Очевидно, я часто опускаюсь на левую сторону во время подачи и я в курсе этого. Но в данный момент это тяжело. Я стараюсь не делать этого. А думала я о том, как мне попасть в корт. Я просто старалась сосредоточиться на этом и оставаться спокойной.

– Коко, на предыдущих пресс-конференциях вы говорили о том, что не хотите ни о чём жалеть после этого турнира. Чувствуете ли вы, что достигли этой цели, учитывая всю сегодняшнюю борьбу?

– Психологически и эмоционально я отдала все, что могла. Конечно, были моменты, когда я чувствовала, что хотела бы подать лучше. Думаю, если бы я это сделала, то матч сложился бы для меня совсем по-другому. Но Эмма играла очень хорошо. Она делала все хорошо, была очень агрессивной на моей второй подаче, поэтому и давила больше в моих геймах, качественно играла с задней линии. Я ожидала этого от нее. Разница между Уимблдоном и сегодняшним матчем была в том, что, думаю, на этот раз я лучше держалась психологически. Поэтому и смогла дойти до третьего сета. Поэтому эмоционально я ни о чем не жалею, но, очевидно, были вещи, которые я бы хотела выполнить лучше.

– Другие игроки говорили об усталости, которую они чувствовали после лета, особенно после Олимпиады, и о том, что их уровень энергии, возможно, не совсем такой, как обычно в это время года. Чувствовали ли вы что-то подобное, приехав в Нью-Йорк?

– Я не знаю, думаю, что нет… Это сложный вопрос. Я чувствовала, что была готова, и физически, и психологически. Действительно, из-за перехода на другое покрытие, я имею в виду, когда я приехала в Торонто и потом в Цинциннати, было немного психологически изнурительно. Это тяжело, когда ты пытаешься найти свою игру. Ты просто привык к тому, каким является этот этап сезона обычно. Но приехав сюда, я не чувствовала никакой усталости. На самом деле я была очень рада играть. Даже сегодня я чувствовала себя готовой к игре, я была в предвкушении от выхода на корт. Но это то, с чем приходится иметь дело каждые четыре года, так что это не такая уж и большая проблема. Я не буду перекладывать вину на это. На каждой Олимпиаде, на которую я смогу квалифицироваться, я точно буду играть, если буду здорова.

btu.org.ua