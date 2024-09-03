Марк Хьюз объясняет, почему в McLaren упустили победу

Марк Хьюз, эксперт издания The Race, предпринял попытку объяснить, что помешало McLaren выиграть Гран При Италии, когда казалось, что у британской команды на руках все козыри…

Шарль Леклер вновь блеснул умением выигрывать гонки на классических трассах Формулы 1: вчера он во второй раз в карьере одержал победу в Монце, и это произошло в том же сезоне, когда он выиграл у себя на родине в Монако.

Это была прекрасная победа за счёт точно просчитанной тактики единственного пит-стопа. Шарлю удавалось беречь резину, и этого было достаточно, чтобы опередить гонщиков McLaren, которые предпочли дважды побывать в боксах. Причём на первом отрезке он ехал довольно быстро, практически в темпе лидеров.

Можно спорить, была ли машина Ferrari способна на более высокий темп, чем McLaren. Ландо Норрис полагает, что была, поскольку на SF-24 передние шины загружаются не столь агрессивно, как на MCL38. Соответственно, при примерно одном и том же уровне деградации резины машина Скудерии могла ехать быстрее, что и позволило преодолеть дистанцию с одним пит-стопом.

Эту же точку зрения разделяет и Андреа Стелла, руководитель британской команды: «Шарль мог держать такой же темп, что и лидировавший Оскар Пиастри, трасса перед которым была свободна, а это, вероятно, говорит о том, что на самом деле Леклер был быстрее».

Наблюдатели из других команд считают, что в McLaren просто перестраховались и выбрали тактику двух пит-стопов, хотя гонку можно было без проблем выиграть, если ограничиться одной остановкой в боксах. Всё-таки Пиастри и Норрис ехали на двух первых позициях, надо было просто аккуратно работать с резиной и не нервничать.

Машина Ferrari с версией аэродинамического обвеса, предназначенного для Монцы, где нужен низкий уровень прижимной силы, но также стабильность на торможениях, производила впечатление сбалансированной и конкурентоспособной. Вероятно, этому способствовало и модернизированное днище SF-24, хотя, разрабатывая его, в Маранелло прежде всего стремились ликвидировать проблему вертикальной раскачки, которая на итальянской трассе в любом случае проявляется не столь явно.

Леклеру на первом круге гонки удалось воспользоваться разборками гонщиков McLaren друг с другом: в шикане Roggia он опередил Норриса и вышел на 2-ю позицию, после чего начал давить на Пиастри.

Карлос Сайнс в это время ехал четвёртым, проходил круги на пару десятых медленнее, и казалось, что в Ferrari решили разделить тактику, т.е. испанец вроде бы нацеливался на один пит-стоп, а его напарнику может потребоваться менять резину ещё раз.

На самом же деле по ходу гонки становилось понятно, что даже при темпе Леклера шины вполне могут выдержать всю дистанцию. Тем не менее, в Ferrari отреагировали на попытку Норриса применить тактику более раннего пит-стопа («подрезку»): британец побывал в боксах на 14-м круге, Леклер – на следующем.

Поскольку при этом он потерял позицию по отношению к Ландо, то все слышали его возмущённую реплику по радио: «Что это было? Мы решили рано провести пит-стоп, но нас всё равно опередили за счёт «подрезки».

Но на самом деле впоследствии выяснилось, что всё это отлично сработало ему на пользу. Его никто не подгонял, ведь в начале своего второго отрезка Сайнс был в 9 секундах позади напарника, сдерживая Mercedes Льюиса Хэмилтона, что позволило Шарлю спокойно прогреть шины свежего комплекта Hard.

Леклер старался не перегружать резину при прохождении поворотов Lesmo и Parabolica, что позволило сохранить её в отличной форме. Шины гранулировались, как и комплект Medium на первом отрезке, однако по мере их износа проблема проявлялась всё меньше.

А вот на машинах McLaren передние шины были явно подвержены гранулированию, и Пиастри с Норрисом жаловались, что их шины уже полностью потеряли эффективность, и до финиша они дотянуть не смогут.

После гонки стало понятно, что те шины были не так уж критично изношены, но им надо было просто дать некоторую передышку, после чего их эффективность вполне могла восстановиться. Но, вероятно, гонщики McLaren слишком агрессивно загружали резину в самом начале отрезка, а, кроме того, в команде полагали, что все собираются останавливаться второй раз.

Но был ещё один фактор, подтолкнувший McLaren к выбору тактики двух пит-стопов, следствием которой стало поражение: на 31-м круге Норрис заблокировал тормоза на торможении перед 4-м поворотом. Видимо, именно тогда команда и приняла своё решение, ведь до финиша оставалось ещё 22 круга…

Разумеется, в McLaren могли более эффективно контролировать ход Гран При, если бы на первом отрезке дистанции один из их гонщиков лидировал, а второй старался сдерживать Леклера, не давая ему подобраться ближе. Такой подход обеспечил бы большую степень гибкости при выборе тактики и расстроил бы любые планы Ferrari.

Но эту возможность в McLaren упустили, когда на первом же круге Пиастри во второй шикане довольно жёстко оттеснил напарника на вторую позицию – именно это и позволило Леклеру опередить Норриса и вклиниться между двумя оранжевыми машинами.

Пиастри в таких ситуациях действует просто снайперски: чётко и без колебаний. И хотя кажется странным, что в McLaren допустили подобное, учитывая положение дел в личном зачёте, и не дали своим гонщикам перед стартом необходимые инструкции, не факт, что всё было именно так. Возможно, в команде такие инструкции давали.

Вот что сказал Андреа Стелла после финиша: «Нам придётся вместе с гонщиками всё проанализировать, понять их точку зрения, и уже после этого мы сделаем выводы, в полной мере они выполнили наши требования или нет».

В общем, Пиастри после своего второго пит-стопа вернулся на трассу на третьей позиции позади двух машин Ferrari. До финиша оставалось всего 14 кругов, а он проигрывал лидировавшему Леклеру 17 секунд. Т.е. надо было отыгрывать больше чем по 1,5 секунды на круге, да ещё и как можно скорее опередить Сайнса.

Со второй частью задачи Оскар справился достаточно легко на 45-м круге, причём кругом позже Карлоса обогнал и Ландо. Однако за семь кругов до финиша преимущество Леклера всё ещё превышало 9 секунд. С каждым кругом его темп падал, но клетчатый флаг он всё равно увидел на 2,6 секунды раньше Пиастри.

Норрису в качестве утешительного приза достался дополнительный призовой балл за лучший круг, хотя понятно, что это вряд ли сильно подняло ему настроение…

Вспоминается вот что: решающим фактором, позволившим Леклеру выиграть Гран При Италии 2019 года, стал весьма дерзкий обгон напарника, которым тогда был Себастьян Феттель, в шикане Roggia на первом круге гонки. Возможно, в юности Оскар Пиастри увидел это по телевизору и запомнил…

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