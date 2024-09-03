Джонсон назвал боксера, который бил мощнее Кличко, Фьюри и Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Леапаи

Бывший претендент на чемпионский титул 44-летний Кевин Джонсон назвал самого мощного боксера, с которым он встречался. Джонсон, который за карьеру дрался со звездными Владимиром Кличко, Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, выделил Алекса Леапаи.

«Алекс Леапаи физически самый сильный боксер, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Не только в бою – я потом вернулся в Австралию, жил там немного, и мы вместе спарринговали каждый день. Он мощный», – сказал Джонсон.

Ранее Джонсон поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua