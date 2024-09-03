US Open. Швёнтек в двух сетах победила Самсонову и сыграет против Пегулы в 1/4 финала

Ига Швёнтек последней вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Людмила Самсонова (-, 16) 6:4, 6:1

Польская теннисистка сегодня выиграла четвёртый из четырёх матчей против Самсоновой.

Для Швёнтек это был 100-й матч в основной сетке турниров Grand Slam, в котором она одержала 83-ю победу. Только у шести теннисисток в Открытой Эре был лучший баланс побед и поражений: у Винус Уильямс (85-15), Мартины Хингис (86-14), Серены Уильямс (86-14), Штеффи Граф (87-13), Крис Эверт (90-10) и Моники Селеш (93-7).

Ига Швёнтек сыграет девятый четвертьфинал на уровне “мэйджоров”, в том числе второй на US Open. Два года назад она выиграла здесь титул. Полька будет бороться за свой седьмой полуфинал на турнирах этой серии с Джессикой Пегулой, с которой встречалась уже девять раз и одержала шесть побед. Отметим, что в 2022 году теннисистки также играли друг против друга в четвертьфинале US Open.

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