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Футбол

Кварацхелия выбрал дальнейшее место продолжения карьеры

Кварацхелия выбрал дальнейшее место продолжения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Наполи" близок к подписанию нового контракта с вингером Хвичей Кварацхелией.

    По данным издания Il Mattino, итальянскому клубу и агенту грузинского футболиста удалось договориться об индивидуальных условиях продления текущего контракта со значительным повышением заработной платы – до 5 миллионов евро в год с учётом бонусов. При этом отступные в соглашении указаны не будут.

    Ожидается, что контракт будет рассчитан до середины 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

    На данный момент Хвича связан с "адзурри" до лета 2027 года.

    В новом сезоне Кварацхелия забил 1 гол и отдал 1 ассист в 4 матчах во всех турнирах.

    www.ua-football.com

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