Экс-футболист Металлиста готовится к возвращению в профессиональный футбол

Вингер Алехандро Гомес станет футболистом "Падовы", которая по итогам прошедшего сезона вышла в Серию В. Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, футболист принял предложение присоединиться к команде.

Журналист Маттео Моретто на своей странице в Х добавил, что 37-летний аргентинец подпишет контракт по схеме 2+1.

В Украине Гомес выступал за харьковский "Металлист" (2013-2014), в составе которого он оформил 10 результативных действий в 24 поединках. В октябре 2023 года вингер получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. По его словам, он выпил сироп от кашля своего ребенка без предварительной консультации с врачами. Дисквалификация истекает 20 октября.

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