Британский боксер: «Усик просто не сможет выдержать эту боль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа высказался о предстоящем бое против Александра Усика.

«Усик ведет психологическую войну сейчас. Это скучный тип, он вечно себе что-то в голову вбивает. Когда я буду с ним на ринге – то смогу победить его. Я не думаю, что Усик выдержит эту боль и давление, которое ему нанесу. Я просто повышу темп и выиграю бой. У меня цель просто выиграть, без разницы каким способом», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua