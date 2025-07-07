Комацу: Наши гонщики не должны сталкиваться

Команда Haas не заработала очки на Гран При Великобритании, хотя на последних кругах Оливер Берман пытался атаковать Джорджа Расселла в борьбе за десятое место, но безуспешно. Эстебан Окон финишировал тринадцатым после столкновения с напарником. После гонки в Сильверстоуне Haas опустилась на девятое место в Кубке конструкторов.

Оливер Берман (11-й): «Сложная гонка. Мы перешли на слики на первых кругах, но сейчас понимаем, что это был неправильный выбор, учитывая надвигающийся дождь. Я потерял много времени по ходу гонки.

В какой-то момент мою машину развернуло после контакта, но после всего этого я боролся за очки и финишировал одиннадцатым, что огорчает. Мы были быстры в этот уик-энд, поэтому жаль, что всё так закончилось.

Условия были сложными, на трассе была только одна сухая траектория, поэтому я не смог обогнать Расселла на последних кругах. К позитивным моментам можно отнести то, что машина быстра, я был доволен балансом и достигнутым прогрессом».

Эстебан Окон (13-й): «Очень сложная гонка. На старте я оказался зажат между двумя машинами. Как только я это увидел, то подумал, что возможен контакт, поэтому сразу сбросил скорость, но в том повороте было мало места для трёх машин. Я рад, что все в порядке, и чудом моя машина не получила повреждений.

После мы принимали правильные стратегические решения, но так и не поехали в боксы за новым комплектом промежуточных шин. Из-за этого был упущен результат, хотя со мной такого обычно не бывает.

Что касается инцидента с Оливером, то жаль, что так получилось. Мы оба заслуживали сегодня большего. Мы заслуживали очки, учитывая стартовые позиции, так что теперь всё изучим, чтобы прибавить».

Айо Комацу, руководитель команды: «Столкновение наших гонщиков друг с другом – последнее, что должно происходить. Я посмотрел записи с камер на их машинах, поговорил с обоими и пришёл к выводу, что это был гоночный инцидент.

Если мы посмотрим, как они вообще оказались вместе на трассе, то увидим, что время пит-стопа было выбрано правильно – первой мы позвали в боксы машину, которая находилась впереди. Однако затем Оливер вылетел в скоростном повороте и поэтому оказался позади Эстебана, когда тот вернулся на трассу после пит-стопа.

У Оливера шины были лучше прогреты, поэтому он пошёл на обгон, но такой ситуации вообще не должно было случиться. Когда у них разные стратегии или разные скорости, и мы просим их поменяться позициями, они действуют как настоящие командные игроки. Они не спорят и сразу выполняют свою работу. Это был гоночный инцидент, но мы должны быть уверены, что такое больше не повторится».

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