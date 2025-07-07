Уимблдон. Ястремская и Киченок выйдут на корт в субботу: полное расписание игрового дня

Суббота, 5 июля – шестой игровой день третьего в сезоне турнира Grand Slam, Уимблдона. В этот день завершатся матчи третьего круга в мужском ﻿и женском одиночных разрядах, продолжатся матчи парного турнира и соревнования в миксте



Сегодня на корт выйдут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

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Wimbledon | 5 июля﻿ 2025 года

Центральный корт | Начало в 13:30 (15:30 по киевскому времени)

R32 | Янник Синнер (Италия, 1) – Педро Мартинес (Испания)

R32 | Ига Швёнтек (Польша, 8) – Даниэль Коллинз (США)

R32 | Миомир Кецманович (Сербия) – Новак Джокович (Сербия, 6)

Первый корт | Начало в 13:00 (15:00 по киевскому времени)

R32 | Мирра Андреева (-, 7) – Хейли Баптист (США)

R32 | Барбора Крейчикова (Чехия, 17) – Эмма Наварро (США, 10)

Не ранее 18:00 по киевскому времени

R32 | Бен Шелтон (США, 10) – Мартон Фучович (Венгрия, Q)

Корт №2 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Клара Таусон (Дания, 23) – Елена Рыбакина (Казахстан, 11)

R32 | Алекс Де Минор (Австралия, 11) – Аугуст Хольмгрен (Дания, Q)

R32 | Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания, 5) – Хендрик Йебенс/Альбано Оливетти (Германия/Франция)

Корт №3 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Дарья Касаткина (Австралия, 16) – Людмила Самсонова (-, 19)

R32 | Григор Димитров (Болгария, 19) – Себастьян Офнер (Австрия, PR)

R32 | Кэролайн Доулхайд/София Кенин (США, 16) – Элла Макдональд/Мими Сюй (Великобритания, WC)

Корт №12 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Флавио Коболли (Италия, 22) – Якуб Меншик (Чехия, 15)

R32 | Зейнеп Сёнмез (Турция) – Екатерина Александрова (-, 18)

Корт №18 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Белинда Бенчич (Швейцария) – Элизабетта Коччаретто (Италия)

R32 | Марин Чилич (Хорватия) – Жауме Мунар (Испания)

R32 | Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) – Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 7)

Корт №5 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Фабьен Ребуль/Ульрикке Эйкери (Франция/Норвегия) – Мате Павич/Тимеа Бабош (Хорватия/Венгрия, 8)

R32 | Тео Аррибаж/Патрик Трхак (Франция/США) – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина, 12)

Корт №6 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Ирина Хромачёва/Фанни Штоллар (-/Венгрия, 13) – Анастасия Децюк/Ирина Шиманович (Чехия/-)

R32 | Мэттью Эбден/Елена Остапенко (Австралия/Латвия) – Эван Кинг/Тэйлор Таунсенд (США, 4)

Корт №7 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Андре Горанссон /Чжань Хаоцинь (Швеция/Китайский Тайбэй) – Марсело Аревало/Чжан Шуай (Сальвадор/Китай, 2)

R32 | Пьер-Юг Эрбер/Джордан Томпсон (Франция/Австралия) – Маттиа Беллуччи/Фабиан Марожан (Италия/Венгрия)

Корт №8 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Камилла Рахимова/Анна Шишкова (-/Чехия) – Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/-)

R32 | Адам Павлашек/Ян Желински (Чехия/Польша) – Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 7)

R32 | Ян Желински/Сэ Шувэй (Польша/Китайский Тайбэй) – Максимо Гонсалес/Кристина Букша (Аргентина/Испания)

Корт №14 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Шрирам Баладжи/Мигель Анхель Рейес-Варела (Индия/Мексика) – Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4)

R32 | Брэндон Накашима (США, 29) – Лоренцо Сонего (Италия)

R32 | Эйша Мухаммад/Деми Схюрс (США/Нидерланды, 6) – Кимберли Биррелл/Майя Джойнт (Австралия)

Корт №15 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Маркус Уиллис/Алисия Барнетт (Великобритания, WC) – Сантьяго Гонсалес/Тереза Михаликова (Мексика/Словакия)

R32 | Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания, 6) – Николас Баррьентос/Ритвик Болипалли (Колумбия/Индия)

R32 | Юки Бхамбри/Роберт Гэллоуэй (Индия/США, 16) – Нуну Боржеш/Маркос Гирон (Португалия/США)

R32 | Майкл Винус/Эрин Раутлифф (Новая Зеландия, 6) – Джо Солсбери/Луиза Стефани (Великобритания/Бразилия)

Корт №16 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Джессика Бусас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина)

R32 | Джоди Баррейдж/Сонэй Картэл (Великобритания, WC) – Беатрис Аддад Мая/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия, 11)

R32 | Эдуар Роже-Васслен/Лаура Зигемунд (Франция/Германия) – Никола Мектич/Габриэла Дабровски (Хорватия/Канада, 5)

Корт №17 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R32 | Уго Нис/Эдуар Роже-Васслен﻿ (Монако/Франция, 10) – Якоб Шнайттер/Марк Вальнер (Германия)

R32 | Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия, 8) – Мари Боузкова/Анна Данилина (Чехия/Казахстан)

R32 | Оливия Гадецки/Дезире Кравчик (Австралия/США) – Цзян Синью/У Фансянь (Китай/Тайвань, 12)

R32 | Харри Хелиоваара/Анна Данилина (Финляндия/Казахстан, 1) – Сэм Вербеек/Катержина Синякова (Нидерланды/Чехия)



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