Женский Евро 2025. Швейцария Ж – Исландия Ж 2:0. Обзор матча

Во втором туре группы А встречались женские сборные Швейцарии и Исландии.
Номинальные хозяева отличились на 29-й минуте, но гол отменили из-за фола. Исландия же в первом тайме также нанесла удар по воротам, игроки получили три предупреждения и из-за травмы пришлось использовать вынужденную замену.
Голы появились во втором тайме. Швейцария забила в середине и в конце 45-минутки. Обеспечила себе второе место и помогла Норвегии выйти в плей-офф, поскольку Швейцария проиграла данному сопернику в первом туре.
Женский Евро 2025. Берн
Швейцария Ж – Исландия Ж 2:0
Голы: Ройтелер (76), Пилгрим (90)
Обзор матча: