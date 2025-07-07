Женский Евро 2025. Швейцария Ж – Исландия Ж 2:0. Обзор матча

Во втором туре группы А встречались женские сборные Швейцарии и Исландии.

Номинальные хозяева отличились на 29-й минуте, но гол отменили из-за фола. Исландия же в первом тайме также нанесла удар по воротам, игроки получили три предупреждения и из-за травмы пришлось использовать вынужденную замену.

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Голы появились во втором тайме. Швейцария забила в середине и в конце 45-минутки. Обеспечила себе второе место и помогла Норвегии выйти в плей-офф, поскольку Швейцария проиграла данному сопернику в первом туре.

Женский Евро 2025. Берн

Швейцария Ж – Исландия Ж 2:0

Голы: Ройтелер (76), Пилгрим (90)

Обзор матча:

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