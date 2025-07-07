Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри встретился с россиянином умаром кремлевым, который возглавляет Международную боксерскую ассоциацию (IBA).

«Прежде всего спасибо кремлеву за то, что пригласил меня сюда и организовал боксерское шоу. Аплодисменты ему. Здесь самые крутые бойцы, менеджеры, медиа и промоутеры. Это так круто! Все эти люди приехали сюда, чтобы начать золотую эру. У нас практически не было ничего раньше, но сейчас перспективы всех наших бойцов потрясающие», — сказал Фьюри.

Ранее бывший чемпион мира и мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что IBA возглавляет человек, который изменил свою фамилию, чтобы быть ближе к путину, кремлев – не настоящая фамилия.

sport.ua