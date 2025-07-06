Льюис Хэмилтон: Я всё лучше чувствую эту машину

В Сильверстоуне очки Ferrari принёс только Льюис Хэмилтон, финишировав четвёртым…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Хаотичная гонка для всех от старта до финиша, хотя болельщикам наверняка понравилось. Условия менялись так часто, что было сложно выбрать подходящие шины, а частые выезды автомобиля безопасности осложняли оценку возможного развития событий.

После гонки всегда кажется, что можно было использовать более оптимальную стратегию. Решение Шарля уже на старте перейти на слики было смелым. Всё могло сложиться иначе, если бы это сработало.

Очевидно, что машины McLaren намного быстрее, но сегодня мы заработали больше очков, чем Mercedes и Red Bull – это позитивно, как и тот факт, что в квалификации мы были конкурентоспособны вплоть до финала. Наш темп значительно улучшился по сравнению с началом года, и теперь нужно перенести эту скорость на вторую половину сезона.

Мы изучим собранную в этот уик-энд информацию и найдём причины возникших проблем. Сейчас самое важное – сделать ещё один шаг вперед в Спа, собрать всё воедино и провести идеальный уик-энд.

Хочу поздравить Нико с первым подиумом. Учитывая его несомненный талант, он это заслужил».

Льюис Хэмилтон (4-й): «Сегодня мы не добились результата, на который надеялись, но продолжили прогрессировать. Я всё лучше чувствую эту машину.

Иногда казалось, что третье место вполне достижимо, но нужно отдать должное Нико, который отлично провёл гонку и впервые поднялся на подиум.

Сильверстоун всегда дарит зрителям великолепное зрелище, а переменчивая погода сделала гонку ещё более интересной. Огромное спасибо потрясающим болельщикам за поддержку в этот уик-энд, всегда приятно бывать дома».

Шарль Леклер (14-й): «Очень тяжелая гонка от старта до финиша. Сейчас я понимаю, что моё решение провести пит-стоп на круге старта, чтобы перейти на слики, было неверным, но не думаю, что это сильно изменило ситуацию – сегодня у нас просто не было нужного темпа.

В последних гонках я использовал весьма радикальные настройки, и на сухом асфальте они работали, а в переменчивых условиях, как сегодня, оказались недостаточно эффективны. Ясно, что впереди много работы.

Поздравляю Нико с подиумом, это большое достижение для него и его команды».

Источник