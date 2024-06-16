Кьеза: Я почувствовал дежа-вю финала Евро-2020

Лучший игрок матча Италия — Албания дал свой комментарий

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Сборная Италии начала защиту титула Чемпиона Европы с победы над сборной Албании со счетом 2:1. Игроком матча официально был признан Федерико Кьеза. Впрочем, у вингера нашлись и претензии к игре своей сборной.

"Я почувствовал дежа-вю финала Евро-2020. Но мы сделали те же вещи против Англии тогда и Албании сейчас, доминируя на протяжении игры", — сказал Федерико Sky Sport Italia. Его слова передал Football Italia.

В финале Евро итальянцы пропустили на второй минуте, на этот раз — на первой.

"Я считаю, что ранний гол встряхнул нас, " — продолжил вингер. "Мы сразу же пошли в атаку и, считаю, заслужили забить больше голов, чем два. Хотя в концовке мы рисковали пропустить. Но на таком уровне все может произойти. В этом мы должны добавлять. Должны "убивать" игры, в которых доминируем".

"Мы должны были "убить" игру ранее, поскольку в Европе все может случиться. Мы должны были отдавать больше вертикальных передач, но тренер хочет контролировать игру. В целом это хороший старт, поскольку люди говорят о нас как об андердогах. Мы отыграли очень хорошо и готовимся к такому замечательному сопернику как Испания".

Матч "Скуадры Адзурры" против "Фурии Рохи" состоится 20-го июня.

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