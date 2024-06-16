Берлин. Стародубцева с «баранкой» выиграла свой первый в карьере матч на траве

Юлия Стародубцева вышла в финальный раунд отбора на турнире WTA в Германии
Берлин, Германия • 17-23 июня • трава • $922,573
Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) — Тамара Корпач (Германия, 7) 6:1, 4:6, 6:0
Украинская теннисистка успешно провела свой дебютный матч на травяном покрытии. Отметим, что в решающем сете Стародубцева проиграла сопернице всего пять очков.
В финальном раунде квалификации Юлия, занимающая 134-е место в рейтинге, встретится со второй сеяной Катержиной Синяковой (№31 WTA). Для украинки это будет второй матч против представительницы топ-50.
Напомним, что на старте сезоне Стародубцева уступила на тот момент шестой ракетке мира Онс Жабер в первом круге Australian Open.
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