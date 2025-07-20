Бостад. Дардери победил де Йонга и выиграл третий титул в карьере

Лучано Дардери стал чемпионом на турнире ATP в Швеции



Бостад, Швеция • 14-20 июля • грунт • €622,850

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Лучано Дардери (Италия, 6) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) 6:4, 3:6, 6:3

Итальянский теннисист выиграл второй титул в текущем сезоне. В апреле Дардери стал чемпионом на турнире ATP 250 в Марракеше.

Путь к титулу:

R32: Рафаэль Колиньон (Бельгия) 6:2, 6:2, 6:2

R16: Элиас Имер (Швеция, WC) 6:2, 6:2

QF: Себастиан Баэс (Аргентина, 4) 6:0, 6:2

SF: Франсиско Серундоло (Аргентина, 1) 6:2, 3:6, 7:6(3)

FR: Йеспер де Йонг (Нидерланды) 6:4, 3:6, 6:3

Для Лучано это был третий финал в Туре, в котором он одержал третью победу. В прошлом году он выиграл трофей в Кордове.

Отметим, что Йеспер де Йонг впервые сыграл в решающем матче на турнирах ATP.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua