В Ле-Мане дождь, лидирует Роберт Кубица

На шестом часу марафона в Ле-Мане, как раз когда стемнело, вновь начался дождь, и в этой ситуации не повезло экипажу Ferrari №50: он побывал в боксах как раз перед этим и вернулся на трассу на мягких сликах.

В этот момент на трассе были вывешены жёлтые флаги после вылета одного из спортпрототипов класса LMP2, поэтому пелотон перемещался по трассе на относительно небольших скоростях, и те, кто принял решение поменять резину в этой ситуации, были в более благоприятном положении, поскольку потеряли меньше времени. А ещё больше повезло тем, кто вообще решил остаться на трассе.

Пока шла чехарда пит-стопов, в лидеры вернулся гиперкар Ferrari №83, это была вторая смена Роберта Кубицы. На второй позиции ехал американец Фредерик Маковеки на Porsche №5, на третьей – Рио Хирокава на Toyota №8. Ferrari №50 была пока четвёртой, проигрывая лидерам уже почти 4 с половиной минуты.

Интенсивный дождь продолжался не так уж долго, и тем, кто успел перейти на дождевую резину, пришлось снова сворачивать на пит-лейн, чтобы вернуться на слики.

На седьмом часу гонки на трассу впервые выехал автомобиль безопасности – это произошло после того, как лидировавший Роберт Кубица обгонял отстававший на круг гиперкар BMW команды WRT, за рулём которого был Дриз Вантур. Ferrari задела машину бельгийца, она потеряла стабильность на мокрой трассе и на огромной скорости врезалась в барьер. За несколько мгновений перед этим оба гиперкара обгоняли одну из машин класса LMGT3, что стало ещё одним фактором, повлиявшим на такое развитие событий.

От передней части BMW практически ничего не осталось, и чтобы её эвакуировать и восстановить ограждение трассы, пришлось выпускать автомобиль безопасности. Гонщик не пострадал. Кстати, поскольку круг в Ле-Мане больше 13 километров, то в разных точках трассы выезжают сразу три сейфти-кара.

Перед рестартом первая десятка выглядела так: Ferrari №83 (AF Corse) – Porsche №5 – Toyota №8 – Ferrari №50 – Porsche №6 – Cadillac №2 – Ferrari №51 – Porsche №12 (Team Jota) – Toyota №7 – Cadillac №311.

Будет ли оштрафован Кубица, пока не ясно…

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