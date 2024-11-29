Марта Костюк показала, как готовится к новому сезону: уже известно, где она сыграет первый турнир

Первая ракетка Украины Марта Костюк готовится к новому сезону в академии Патрика Муратогулу во Франции



Украинка планирует начать 2025 год на соревнованиях WTA 500 в Брисбене, которые пройдут с 30 декабря по 5 января.

Напомним, что Марте Костюк в январе предстоит защитить 570 рейтинговых очков. В прошлом году она дошла до второго круга в Брисбене (32 очка) и стала четвертьфиналисткой в Аделаиде (108 очков) и на Australian Open (430 очков).

На данный момент в активе украинки 2493 очка и она занимает 18-е место в рейтинге WTA.

btu.org.ua