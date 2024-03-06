Остин. Ван Сиюй встретится с Калининой в полуфинале

На турнире WTA 250 в США состоялся второй четвертьфинальный матч

Остин, США • 26 февраля — 3 марта • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Марта Костюк (Украина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Ван Сиюй (Китай, 6) — Даниэль Коллинс (США, 3) 6:2 (отказ)

Китайская теннисистка шестой раз пробилась в полуфинал на турнире WTA.

Отметим, что Даниэль Коллинс во вчерашнем матче второго круга испытывала проблемы со спиной.

Ван Сиюй за предыдущие пять сыгранных полуфиналов на уровне Тура одержала только одну победу — в сентябре прошлого года на домашнем турнире WTA 250 в Гуанчжоу она выиграла титул.

Китаянка только один раз встречалась с Ангелиной Калининой: в 2020 году она была сильнее украинской теннисистки в квалификации турнира WTA 250 в Акапулько.

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